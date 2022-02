Astăzi, 18 februarie, s-a desfășurat testul grilă din concursul de ocupare a funcțiilor de conducere de școli, vacante după prima rundă. La centrul de examen de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” din Piatra-Neamț s-au prezentat doar 61 din cei 64 de candidați admiși, iar unul a pus pixul jos după ce a primit subiectele. „Proba scrisă a început la ora programată, ora 10, adică atunci candidații au avut foile pe bănci și au putut începe să răspundă. Însă, am înregistrat 3 candidați care nu s-au prezentat deloc și un can didat care a ieșit din sală după primirea subiectelor. S-a încheiat și procesul de evaluare, am avut câte o comisie pentru fiecare sală, deci 4 comisii. După evaluare, candidații care vor dori pot depune contestațiile, atât fizic, cât și online. Astăzi vom afișa și rezultatele, notele înainte de contestații”, a declarat prof. Dana Lăcrămioara Păiuș, președinta comisiei județene de organizare a concursului. Observator din partea Ministerului Educației a fost Steluța Dan.

Candidații au avut la dispoziție o oră astăzi și mai au câteva ore sâmbătă și duminică pentru a depune contestațiile, după programul afișat pe site-ul Inspectoratului Școlar Neamț . Tot la secțiunea dedicată concursului este publicat și modelul de contestație .

Cei trei profesori care au lipsit sunt din Roman și zona Roman și din Piatra-Neamț. Candidaturile sunt, însă, publicate cu indicative formate din cifre și litere, nu apare numele profesorilor, cu excepția profesorului de sport Constantin Cosmin Felegeanu, din Piatra-Neamț. Așa încât și notele, parțiale și finale, vor fi publicate tot fără devoalarea numelor profesorilor, fie perdanți sau câștigători.

C.I.