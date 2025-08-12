Luni, 11 august, a avut loc prima probă scrisă a sesiunii a doua a Bacalaureatului din acest an. Prezența în județul Neamț a fost de 87, 93% din cei 348 de înscriși, din care 93 erau din serii anterioare.

În cele trei centre de examen din Neamț au ajuns 306, 42 s-au răzgândit sau nu au mai reușit să ajungă la proba de Limba și literatura română din diferite motive.

Potrivit comisiei județene de organizare a acestui examen, din cadrul Inspectoratului Școlar al Județului (ISJ) Neamț, nu au fost candidați eliminați și nu s-au înregistrat tentative de fraudare.

Marți, 12 august, are loc proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, la matematică sau istorie, iar mâine, 13 august, se va desfășura ultima probă scrisă, cea la alegere din disciplinele profilului și specializării.

Primele rezultate vor fi făcute publice pe 18 august, până la ora 12:00, la centrele de examen și online.

A.C.