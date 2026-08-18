Neamț. 4 persoane rănite în accidente la Roznov și Târgu-Neamț

La începutul săptămânii au avut loc 2 accidente rutiere care s-au soldat cu vătămarea corporală a unuia dintre șoferi și a pasagerilor, potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Poliție Neamț.

Primul accident s-a întâmplat luni, 17 august, în intersecția dintre DJ 156A și DN15, în localitatea Roznov, unde conducătorul auto care se deplasa din direcția Borlești către Roznov, a intrat „în coliziune cu un autoturism ce se deplasa din direcția Săvinești către Bacău pe drumul prioritar”. Ambele autovehicule au fost avariate, o femeie din primul autoturism a fost rănită, respectiv un bărbat pasager din cel de-al doilea autoturism. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Roznov, care s-au deplasat la fața locului, i-au testat alcoolscopic pe conducătorii auto, însă rezultatele au ieșit negative. În acest moment, se continuă cercetările în cadrul unui dosar penal.

Cel de-al doilea accident s-a produs marți, 18 august, pe strada Ion Creangă din orașul Târgu-Neamț, unde un bărbat a „pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă prin stânga și a intrat în coliziune cu un autoturism care era staționat regulamentar”. În urma accidentului, atât conducătorul auto, cât și pasagerul au fost ușor răniți. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț, care s-au deplasat la fața locului, l-au testat cu aparatul etilometru pe conducătorul auto și au descoperit că avea „1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat”. Acestuia i-a fost „întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpa și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”.

Ioana Mărcuțianu