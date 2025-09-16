Neamț. 18 septembrie – Ziua siguranței rutiere: sunt anunțate acțiuni preventive  

Polițiștii rutieri nemțeni se alătură statelor membre ale Uniunii Europene în cadrul campaniei ROADPOL – Safety Days. Ziua siguranței rutiere este o inițiativă internațională dedicată reducerii accidentelor rutiere și creșterii siguranței în trafic, cu un obiectiv comun: 18 septembrie 2025 să fie o zi fără persoane decedate în urma accidentelor rutiere. În acest scop, în perioada 16 – 22 septembrie polițiștii rutieri nemțeni vor fi în trafic și vor organiza acțiuni preventive și informative.

„Tema campaniei din acest an își propune să atragă atenția asupra importanței respectării regulilor de circulație, centrată pe protejarea celor mai vulnerabili participanți la trafic: copiii, pietonii, bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice. Zilnic, mii de persoane se deplasează pe drumurile publice, iar o clipă de neatenție, o manevră periculoasă sau nerespectarea regulilor de circulație pot avea consecințe tragice”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Pe tot parcursul săptămânii, polițiștii rutieri vor desfășura acțiuni de informare, controale în trafic și activități educative în școli, grădinițe și în zonele aglomerate ale orașelor. Potrivit IPJ Neamț scopul acestor acțiuni nu este sancționarea, ci conștientizarea riscurilor și promovarea unui comportament responsabil în trafic. Și pentru că siguranța este responsabilitatea fiecăruia, oamenii legii recomandă conducătorilor auto să acorde prioritate pietonilor la trecerile semnalizate, să reducă viteza în zonele frecventate de copii și să manifeste o conduită preventivă. Bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice trebuie să poarte echipament de protecție și să utilizeze elemente reflectorizante, în special pe timp de seară sau în condiții de vizibilitate scăzută.

Pietonii sunt sfătuiți să traverseze doar pe la trecerile pentru pietoni marcate și să se asigure temeinic că sunt observați de șoferi înainte de a păși pe carosabil. Părinții au rolul de a modela formarea comportamentului rutier responsabil al copiilor, și sunt sfătuiți și încurajați să le explice celor mici regulile de circulație și să îi însoțească în trafic.

