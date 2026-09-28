Neamț. 14 permise de conducere retrase și 184 de sancțiuni contravenționale aplicate de Poliția Rutieră pe DN15

Agenții de poliție din cadrul Serviciului Rutier Neamț au emis în total 184 de sancțiuni contravenționale și au reținut 14 permise de conducere, în timpul unei acțiuni de prevenire a accidentelor de circulație, pe DN15, duminică, 27 septembrie 2026, în intervalul 13:00–17:00.

Sancțiunile contravenționale au fost aplicate pentru mai multe categorii de abateri: 65 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 4 pentru depășiri neregulamentare, 2 pentru conducerea sub influența alcoolului, una pentru neacordare de prioritate, 18 pentru nefolosirea centurii de siguranță și încă 94 pentru alte nereguli constatate. Polițiștii au retras inclusiv 2 certificate de înmatriculare, au reținut un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare, au imobilizat 2 vehicule pentru lipsa tahografului și a licenței și au suspendat dreptul de utilizare a unui vehicul în urma lipsei licenței.

Pentru ceilalți participanți la trafic, au fost emise 16 sancționări, astfel: 14 pentru bicicliști și 2 pentru pietonii care au încălcat regulile circulației pe drumurile publice, informează Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, prin intermediul unui comunicat .

Printre testele efectuate de Poliția Rutieră s-au numărat și cele pentru consumul de alcool, respectiv pentru cel de substanțe psihoactive, în urma cărora au fost depistate 49 de persoane care consumaseră alcool și 2 care utilizaseră substanțe psihoactive, însă niciuna dintre aceste persoane identificate nu a săvârșit infracțiuni de circulație.

Pe lângă prevenirea accidentelor rutiere pe tronsoanele cu risc rutier ridicat, prin această acțiune, polițiștii au urmărit inclusiv creșterea gradului de siguranță rutieră, atât prin identificarea, cât și prin sancționarea comportamentelor care i-ar putea pune în pericol pe participanții la trafic.

Nu au fost înregistrate accidente rutiere.