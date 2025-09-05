Pandemia de COVID 19 sau SARS-CoV-2 îți mai face simțită prezenta în Neamț, numai în august anul acesta o treime dintre cele 132 de cazuri raportate la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Neamț au fost la sugari sub 1 an (25 de îmbolnăviri) și la copii cu vârsta de până la 4 ani (19 cazuri). Trebuie menționat că aceste cazuri au fost descoperite în condițiile în care nu mai există obligativitatea realizării de analize sau a vaccinării.

Luna august a fost una de vârf în acest an din acest punct de vedere. Trebuie remarcat faptul că vorbim despre o creștere de 8 ori față de luna iulie, când au fost doar 17 cazuri de îmbolnăviri raportate pe total județ, iar în primele zile din septembrie au fost 24 de cazuri înregistrate.

“Analiza evidențiază faptul că cei mai afectați sunt copiii mici (0–4 ani), care concentrează o treime din totalul cazurilor. Se mențin însă valori semnificative și la vârstnici (28 cazuri la persoanele peste 65 de ani) și la grupele adulte de vârstă activă (25–64 ani, cu 43 de cazuri cumulate)”, precizează DSP Neamț.

“Distribuția pe grupe de vârstă arată următoarea situație:

0–4 ani : 44 cazuri, dintre care 25 la sugari sub 1 an

: 2 cazuri 10–14 ani : 5 cazuri

: 2 cazuri 20–24 ani : 8 cazuri

: 11 cazuri 35–44 ani : 9 cazuri

: 13 cazuri 55–64 ani : 10 cazuri

: 12 cazuri 75–84 ani : 11 cazuri

Din punct de vedere al distribuției pe sexe, femeile au înregistrat 74 de cazuri (56%), iar bărbații 58 de cazuri (44%), diferență care se regăsește atât în mediul rural, cât și în urban”, informează DSP Neamț.

La nivel național, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile raporta, numai într-o săptămână (18-24 august 2025), perioadă de vârf a acestei boli în România, 3.850 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), în creștere cu 87,2% față de săptămâna precedentă. Dintre acestea, în grupa de vârstă 0-9 ani, erau 1.523 cazuri. De asemenea, o femeie peste 80 de ani, cu comorbidități asociate și-a pierdut viața.

Angela Croitoru