Neamș. Motociclist rănit după ce a lovit un câine și a intrat într-o mașină

Un motociclist în vârstă de 47 de ani din Roman a fost rănit într-un accident produs sâmbătă seara, 24 octombrie, în localitatea Tămășeni, după ce ar fi lovit un câine aflat pe carosabil, intrând ulterior în coliziune cu un autoturism.

Potrivit polițiștilor, accidentul a fost anunțat în jurul orei 21:20. Bărbatul din Roman conducea motocicleta pe DJ 201C, dinspre Adjudeni către Tămășeni, iar într-o curbă la dreapta ar fi intrat în coliziune cu un câine aflat pe partea carosabilă.

În urma impactului, motociclistul s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut, lovind un autoturism condus regulamentar din sens opus de o femeie în vârstă de 38 de ani, din Tămășeni.

„Conducătorul motocicletei a suferit leziuni, fiind transportat la o unitate medicală. Conducătoarea autoturismului a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Datorită leziunilor suferite conducătorul motociclului nu a putut fi testat cu aparatul etilometru, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Polițiștii continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă.

Denisa POPA

Foto ilustrativă