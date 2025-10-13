ROADPOL
INFRACȚIONALACTUALITATEInfracțional Neamț

Neam. Bilanțul acțiunii „Focus on the Road” – aproape 800 de sancțiuni și 56 de permise reținute

de Vlad Bălănescu

Neam. Bilanțul acțiunii „Focus on the Road” – aproape 800 de sancțiuni și 56 de permise reținuteAcțiunea „Focus on the road” desfășurată de polițiștii rutieri din Neamț în perioada 6 – 12 octombrie s-a finalizat cu aplicarea unui număr de aproximativ 800 de sancțiuni contravenționale și retragerea a 56 de permise de conducere. Bilanțul activității Serviciului Rutier Neamț arată faptul că într-o săptămână 217  conducători auto au fost depistați în trafic fără centură de siguranță, iar 72 foloseau telefonul mobil în timpul deplasării, fără dispozitive hands-free.

509 alte abateri au fost constatate de polițiști, de la depășiri neregulamentare până la neacordarea priorității. În total, au fost aplicate 798 de sancțiuni contravenționale, au fost reținute 56 de permise de conducere și au fost depistate 18 infracțiuni la regimul rutier”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. Timp de șapte zile polițiștii au fost prezenți pe principalele artere din județ, campania „Focus on the Road” având drept scop combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane care desfășoară activități ce le pot distrage atenția de la condus. Polițiștii le-au reamintit șoferilor că nici un mesaj, nici un apel, nici o secundă de neatenție nu merită riscul pierderii unei vieți.

(G. S.)

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Despăgubiri de peste 3,7 milioane de lei pentru familiile afectate de inundațiile din iulie în Suceava și Neamț. Gradul de asigurare rămâne redus
Articolul următor
Rezultatele târgului de job-uri pentru absolvenți în Neamț – 245 de persoane au fost selectate în vederea angajării

Ultima ora

ACTUALITATE

Sfânta Cuvioasă Parascheva – tradiții și obiceiuri

Cuvioasa Parascheva a fost cinstită în Biserica Creștină strămoșească...
Infracțional Neamț

Doi copiii au prădat o biserică și au luat 4.000 de lei din cutia milei

Doi copiii au prădat o biserică și au luat 4.000 de lei din cutia milei
EVENIMENT

Vânători-Neamț: Sadoveniana, ediția 2025 – un eveniment cultural inedit

Un eveniment cultural dedicat marelui scriitor Mihail Sadoveanu va...
ECONOMIE

Rezultatele târgului de job-uri pentru absolvenți în Neamț – 245 de persoane au fost selectate în vederea angajării

Cel de-al doilea târg anual de job-uri care are...
Stiri fierbinti

Despăgubiri de peste 3,7 milioane de lei pentru familiile afectate de inundațiile din iulie în Suceava și Neamț. Gradul de asigurare rămâne redus

Peste 100 de familii din județele Suceava și Neamț,...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale