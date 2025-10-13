Neam. Bilanțul acțiunii „Focus on the Road” – aproape 800 de sancțiuni și 56 de permise reținute

Acțiunea „Focus on the road” desfășurată de polițiștii rutieri din Neamț în perioada 6 – 12 octombrie s-a finalizat cu aplicarea unui număr de aproximativ 800 de sancțiuni contravenționale și retragerea a 56 de permise de conducere. Bilanțul activității Serviciului Rutier Neamț arată faptul că într-o săptămână 217 conducători auto au fost depistați în trafic fără centură de siguranță, iar 72 foloseau telefonul mobil în timpul deplasării, fără dispozitive hands-free.

„509 alte abateri au fost constatate de polițiști, de la depășiri neregulamentare până la neacordarea priorității. În total, au fost aplicate 798 de sancțiuni contravenționale, au fost reținute 56 de permise de conducere și au fost depistate 18 infracțiuni la regimul rutier”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. Timp de șapte zile polițiștii au fost prezenți pe principalele artere din județ, campania „Focus on the Road” având drept scop combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane care desfășoară activități ce le pot distrage atenția de la condus. Polițiștii le-au reamintit șoferilor că nici un mesaj, nici un apel, nici o secundă de neatenție nu merită riscul pierderii unei vieți.

(G. S.)