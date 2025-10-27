Naștere cu peripeții, în pădure: o tânără de 22 de ani a adus pe lume un prunc perfect sănătos

O tânără de 22 de ani, din localitatea Poienari, județul Neamț, a adus pe lume un copil perfect sănătos, doar că nașterea nu a avut loc nici la domiciliu și nici la spital, ci în pădurea din localitatea menționată.

S-a întâmplat în zi de sărbătoare, pe 26 octombrie, când viitoare mamă, împreună cu mai multe persoane, a plecat în pădure la cules de ciuperci. Aflată în a 38-a săptămână de sarcină, nașterea ar fi trebuit să aibă loc mai târziu, dar travaliul s-a declanșat în pădure, cel mai probabil de la efort. A fost cerut ajutor la numărul unic de urgență112, iar cei care au intervenit primii au fost pompierii militari din cadrul Punctului de lucru Poienari care au transportat gravida din pădure până la o ambulanță. „În dimineața zilei de 26.10.2025, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Poienari au intervenit în sprijinul colegilor de la ambulanță, pentru transportul unei tinere, în vârstă de 22 de ani, care a născut în pădurea din satul Poienari. De asemenea, pompierii au sprijinit echipajele SAJ și la transportul nou-născutului. Transportul a fost efectuat dintr-o zonă greu accesibilă din pădurea Poienari și până la ambulanțele SAJ”, anunță ISU Neamț.

La locul incidentului au fost direcționate două ambulanțe, din care una cu medic și incubator pentru prunc. „Travaliul tinerei de 22 de ani s-a declanșat pe când era în pădure, la ciuperci. Au intervenit două ambulanțe din care una cu medic și incubator pentru copil. Este vorba de un copil de sex masculin, de 2,5 kilograme. Atât mama cât și copilul au fost transportați la spital și sunt în stare foarte bună”, a declarat Radu Roibu, purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Neamț.