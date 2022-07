Proaspăt numită la conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Neamț (detalii aici ) Nadia Elena Harpa are o misiune dificilă. Nu doar din prisma intermedierii relației asigurați – furnizori de sănătate, dar, mai ales, pentru ca instituția pe o conduce să-și îndeplinească în mod real scopul. Aspect pe care l-a și nuanțat în prima sa declarație din postura de director general. „Privesc numirea mea in funcția de director general al Casei de Asigurări de Sănătate Neamț ca pe o mare responsabilitate! Vorbim despre o instituție aflată în contact direct cu cetățenii, cărora trebuie sa le facem viața mai ușoară. Din fericire, cunosc foarte bine atât rolul instituției în sine, cât și colectivul. Aici am lucrat ca și consilier superior, ba mai mult, am asigurat conducerea timp de aproape trei ani, 2017-2020. Sunt convinsă că experiența mea va fi un avantaj și sper ca nemțenii sa capete din ce în ce mai multă încredere in serviciile oferite de Casa de Asigurări de Sănătate. Obiectivul meu principal și rolul nostru este simplu, în esență: să le respectăm drepturile de care beneficiază prin lege!”, ne-a declarat șefa CAS Neamț.

Respectarea drepturilor asiguraților în sistemul public de sănătate ar urma să se simtă ceva mai consistent decât până acum. Instituția gestionează banii pe care salariații, cei fără venit, profesioniștii și alte categorii de asigurați le achită lună de lună, de ani buni, pentru dreptul la servicii de sănătate. Inclusiv atunci când se face abuz de prerogativele instituției, cum a fost în cazul decontărilor fictive pe concedii medicale ale unor „bolnavi” de TBC, cu sprijinul direct al unor funcționari din CAS Neamț ( amănunte aici)

Cristina Iordache