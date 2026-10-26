MyCNPP, aplicația prin care pensia se vede de pe telefon. Ce pot face locuitorii din Nord-Est cu ea

Pensionarii din regiunea de Nord-Est nu mai trebuie să meargă la ghișeu pentru o simplă adeverință sau pentru a-și verifica talonul. Casa Națională de Pensii Publice a lansat aplicația MyCNPP, disponibilă gratuit pentru telefon, prin care actele se obțin și solicitările se depun de la distanță.

Ideea din spatele aplicației este simplă: o bună parte din ce se rezolva la Casa de Pensii ar trebui sî poate fi acum rezolvată de acasă. Pentru cel care încă lucrează, MyCNPP oferă o estimare a pensiei pe care ar putea-o primi după ieșirea din câmpul muncii și un raport clar al stagiului de cotizare. Pentru cel deja pensionat, aplicația arată punctajul, decizia de pensie și, acolo unde este cazul, situația fondului din Pilonul II.

Documentele obținute din aplicație sunt semnate electronic de Casa Națională de Pensii Publice, ceea ce înseamnă că pot fi folosite în relația cu alte instituții, fără a mai fi nevoie să fie ridicate în original. Cei care primesc pensia în cont bancar pot vedea talonul electronic, cu sumele cuvenite, cele achitate și reținerile lunii.

Instalarea se face în câteva minute, din Google Play sau App Store. Conectarea se face cu email și parolă sau cu identitatea digitală ROeID. Cine nu are cont îl poate deschide pe loc, din aplicație, iar pentru cei mai puțin obișnuiți cu tehnologia, primul pas rămâne, probabil, o discuție cu un apropiat care îi poate ajuta la instalare.

G. S.