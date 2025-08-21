Evenimentul, dedicat pasionaților de mișcare și aventură, aduce pe traseu două competiții în aceeași zi, cursa de alergare montană ISU Trail și cursa cu obstacole Fire Race. Organizat de Asociația „Salvatorul nemțean” și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava”, evenimentul beneficiază de sprijinul Municipiului Piatra Neamț, Kaufland România și Vitamin Aqua.

Participarea este gratuită, iar cei mai rapizi din clasele de vârstă vor fi recompensați cu premii în bani. Înscrierile se fac online, între 20 și 31 august 2025, pe site-ul oficial: https://salvatoriinemteni.ro/inscrierecros.

Evenimentul nu uită nici de cei mai mici pasionați de mișcare, copiii cu vârsta peste 4 ani pot participa în regim necompetitiv, în limita a 15 locuri pe cursă. Pentru detalii despre reguli și condiții, organizatorii pun la dispoziție Regulamentul Oficial: PDF Regulament

Denisa POPA