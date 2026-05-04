Muniție din Al Doilea Război Mondial descoperită în curtea unui bărbat din Țibucani

de Popa Denisa

Un pistol de semnalizare și mai multe cartușe provenite din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial au fost descoperite într-o gospodărie din comuna Țibucani, județul Neamț.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, intervenția a avut loc pe 2 mai, în satul Davideni, după ce un bărbat în vârstă de 49 de ani a găsit elementele de muniție în timpul unor lucrări de săpături desfășurate în propria curte.

La fața locului au fost mobilizați specialiștii echipei pirotehnice din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț, alături de un echipaj al Inspectoratului de Poliție Județean.

După verificările efectuate, pirotehnicienii au stabilit că este vorba despre un pistol de semnalizare și 24 de cartușe de calibru 7,92 mm, rămase din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

Cu ajutorul echipamentelor speciale din dotarea autospecialei pirotehnice, zona a fost cercetată pentru a se stabili dacă mai există și alte elemente. În urma verificărilor, nu au mai fost descoperite alte muniții.

Obiectele au fost ridicate, transportate și depozitate în siguranță într-un spațiu special amenajat, urmând să fie distruse.

Reprezentanții ISU Neamț atrag atenția că orice muniție descoperită accidental poate reprezenta un pericol și recomandă populației să respecte câteva reguli.

„În cazul în care descoperiți muniții, pentru a evita producerea unor evenimente nedorite, pirotehnicienii va recomandă să NU vă apropiați și respectați aceste reguli:
-Sunați imediat la 112
-Nu atingeți și nu mișcați obiectul
-Nu îl aruncați și nu îl duceți acasă
-Nu îl introduceți în foc și nu aprindeți foc în apropiere
-Nu încercați să îl demontați sau să îl tăiați
-Nu folosiți componentele sau pulberile în scopuri artizanale
Orice intervenție neautorizată poate provoca explozii și accidente grave!”

Foto: ISU Neamț

