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Muniție descoperită în timpul unor lucrări la Roman și Tămășeni

de Popa Denisa

Echipa pirotehnică din cadrul ISU Neamț a intervenit, pe data de 8 septembrie, în municipiul Roman și în comuna Tămășeni, pentru ridicarea unor elemente de muniție provenite din Al Doilea Război Mondial.

În municipiul Roman, o grenadă de mână defensivă a fost descoperită de angajații unui operator economic care desfășoară activități de prelucrare a sfeclei de zahăr. Muniția a fost găsită în timpul unor lucrări de curățare a instalațiilor tehnologice.

Pirotehnicienii au verificat zona, însă nu au mai identificat alte elemente de muniție. Grenada a fost ridicată, transportată și depozitată în condiții de siguranță, urmând să fie distrusă ulterior.

 

O a doua intervenție a avut loc în comuna Tămășeni, unde un bărbat a descoperit, în timpul unor lucrări în gospodărie, un proiectil perforant de calibru 100 de milimetri.

Și în acest caz, pirotehnicienii au cercetat zona cu ajutorul echipamentelor din dotarea autospecialei, fără să mai găsească alte elemente de muniție. Proiectilul, provenit tot din Al Doilea Război Mondial, a fost ridicat și transportat în condiții de siguranță, în vederea distrugerii.

ISU Neamț recomandă cetățenilor ca, în cazul descoperirii unor elemente de muniție, să nu le atingă, să nu le miște și să apeleze imediat numărul 112.

 

Foto: ISU Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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