Municipiul Piatra-Neamț deschide două noi puncte pentru depunerea declarațiilor de salubrizare, începând de astăzi

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor și pentru a facilita depunerea declarațiilor privind taxa specială de salubrizare, au fost suplimentate punctele de preluare a documentelor. Începând de astăzi, 23 octombrie 2026, pietrenii vor avea la dispoziție încă două locații în care pot depune declarațiile, pe lângă punctele existente și posibilitatea transmiterii online.

Măsura vine în contextul volumului ridicat de declarații primite zilnic și urmărește reducerea aglomerației la ghișee, precum și facilitarea accesului cetățenilor la serviciile de depunere a documentelor.

Unde pot fi depuse declarațiile de salubrizare?

Cetățenii care aleg să depună declarațiile în format fizic au la dispoziție următoarele locații:

Direcția de Taxe și Impozite – Bulevardul Decebal nr. 44; Centrul de Informare Turistică – Piața Petrodava nr. 1, în zona magazinului Winmarkt; Cartierul Dărmănești – strada Mihai Viteazul, bloc C4, parter (fosta cantină socială) – punct nou, disponibil din 23 octombrie; Biroul SVSU – Strada Privighetorii, nr. 23, bloc B14, parter- punct nou, disponibil din 23 octombrie; Biroul Relații cu Publicul (camera 20), sediul Primăriei Municipiului Piatra-Neamț (Strada Ștefan cel Mare, nr. 6-8).

Declarațiile pot fi transmise și online

Pentru a evita deplasările și timpul de așteptare la ghișee, cetățenii sunt încurajați să transmită declarațiile prin e-mail, la adresa:declaratiisalubrizare@primariapn.ro

Această adresă este destinată exclusiv primirii declarațiilor de salubrizare.

Formularele pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra-Neamț, www.primariapn.ro, din secțiunea Informații publice – Documente utile – Direcția Taxe și Impozite.

Termenul-limită pentru depunerea declarațiilor este 20 noiembrie 2026.

Date de contact – unde pot fi solicitate informații?

Pentru gestionarea eficientă a solicitărilor, cetățenii sunt rugați să utilizeze canalele de comunicare corespunzătoare tipului de informații de care au nevoie.

Informații despre taxa de salubrizare și declarațiile de impunere

Pentru întrebări referitoare la completarea și depunerea declarațiilor, stabilirea taxei și obligațiile fiscale, cetățenii au la dispoziție următoarele canale de comunicare:

E-mail:infosalubrizare@primariapn.ro

Telefon:0748 146 808; 0748 146 798.

Informații despre calendarul și activitatea de colectare a deșeurilor – operatorul de salubrizare

Pentru informații privind programul de ridicare a deșeurilor, colectarea selectivă și alte aspecte referitoare la activitatea de colectare și transport, cetățenii pot contacta direct operatorul de salubrizare Urban Grup Environment SRL – Eurosal Trade SRL, la următoarele numere:

0759 451 623

0755 493 859

0755 467 357

Precizare importantă: CMI Urban nu este operatorul de salubrizare! CMI Urban și Urban Grup Environment SRL sunt societăți distincte. Operatorul de colectare și transport al deșeurilor este asocierea Urban Grup Environment SRL – Eurosal Trade SRL, care poate fi contactată la numerele menționate mai sus. Alte detalii de contact ale operatorului de salubrizare:

– www.urbang.ro

– suport-neamt@urbang.ro

– contracte.neamt1@urbang.ro

– neamt@urbang.ro

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