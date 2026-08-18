Motorina trece din nou de pragul de 10 lei pe litru, chiar și după reducerea accizei

O măsură care ar fi trebuit să ajute fermierii, reducerea temporară a accizei la motorină cu 20% a scăzut un pic prețurile, dar nivelul acestora este în continuare foarte mare. Dacă în primele zile după aplicarea reducerii, prețul la motorină a scăzut, puțin, sub 10 lei pe litru, situația pare că s-a „ajustat”.

Conform site-ului Peco-online, cel mai mic preț afișat la nivel național pentru motorină este de 10,02 lei pe litru. În Piatra Neamț, prețul la motorină variază între 10,14 și 10,35 de lei pe litru. Asta ar însemna că, fără reducerea la acciză care va expira oricum la 31 august anul acesta, prețul motorinei ar fi aproape sau chiar ar depăși 11 lei pe litru.

Situația nu este foarte bună nici pentru cei care folosesc benzină, prețul pentru un litru de benzină standard în Piatra Neamț fiind între 9,51 și 9,57 de lei pe litru, în creștere constantă în ultimele săptămâni.

Ioana Mărcuțianu