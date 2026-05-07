Motociclist rănit la Dumbrava Roșie

Un motociclist în vârstă de 55 de ani a fost rănit, joi după-amiază, 7 mai, într-un accident produs în localitatea Dumbrava Roșie, județul Neamț.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc în jurul orei 14:35, iar la fața locului au intervenit polițiștii rutieri.

Din primele cercetări a reieșit că un tânăr de 19 ani, din Piatra Neamț, aflat la volanul unui autoturism pe strada Cutului din Dumbrava Roșie, în momentul în care a efectuat manevra de schimbare a direcției către DN 15, ar fi intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat de 55 de ani, tot din Piatra Neamț.

În urma impactului, motociclistul a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Atât șoferul autoturismului, cât și motociclistul au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, fiind întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.