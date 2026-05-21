Motociclist rănit într-un accident produs în Piatra Neamț

Un tânăr în vârstă de 21 de ani a juns la spital după un accident produs miercuri seară, 20 mai, în municipiul Piatra Neamț.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, evenimentul a avut loc în jurul orei 21:45, pe bulevardul 9 Mai. Din primele cercetări reiese că un bărbat de 43 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare, ar fi efectuat un viraj la stânga pentru a intra pe strada Cuiejdi, fără să acorde prioritate unui motociclu condus de tânărul de 21 de ani.

În urma impactului, motociclistul a fost rănit și a necesitat transportul la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

Polițiștii au precizat că ambii conducători au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative.

Oamenii legii continuă cercetările în acest caz, fiind deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

