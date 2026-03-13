Motociclist rănit într-un accident produs în Agapia

Un motociclist a fost rănit în urma unui accident produs joi, 12 martie, în localitatea Agapia. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, oamenii legii din cadrul Poliției Orașului Târgu Neamț au fost sesizați printr-un apel la 112 despre producerea unui accident, în localitate. Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că un bărbat în vârstă de 53 de ani, care conducea un autoturism, ar fi plecat de pe loc fără să acorde prioritate de trecere unei motociclete conduse de un bărbat de 47 de ani, ambii din Agapia. În urma impactului, motociclistul a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportat la o unitate medicală pentru investigații și tratament. Polițiștii i-au testat alcoolscopic pe ambii participanți la trafic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările, fiind deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Denisa POPA