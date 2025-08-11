Un bărbat în vârstă de 55 de ani, cetățean turc, a fost rănit luni, 11 august, în urma unui accident produs pe DN12C, în afara localității Bicaz.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, în jurul orei 12:30, motociclistul ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un stâlp. Impactul i-a provocat leziuni la nivelul coloanei vertebrale.

La fața locului a ajuns un echipaj medical din cadrul SAJ Neamț, care i-a acordat primele îngrijiri și l-a transportat la UPU Piatra Neamț pentru investigații suplimentare.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat că bărbatul nu consumase alcool. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Denisa POPA

Foto: ilustrativă, arhiva zch.ro