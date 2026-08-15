Motociclist decedat în urma tamponării cu un autoturism. Tragedia s-a petrecut în pasul Mestecăniș din Bucovina

Un accident rutier petrecut astăzi, 15 august 2026, pe Drumul Național 17 – E 58, s-a soldat cu moartea unei persoane. Pompierilor militari de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava li s-a cerut ajutorul în pasul Mestecăniș, alături de ei fiind și cadre de la Ambulanță.

În urma coliziunii dintre un autoturism și o motocicletă, conducătorul autovehiculului cu două roți a fost rănit grav. După acordarea primului ajutor calificat, victima a fost transportată către un spital, pentru investigații suplimentare.

„Din păcate, bărbatul de 46 ani, care conducea motocicleta implicată în accident, a intrat în stop cardio-respirator pe timpul transportului și după o resuscitare de o oră s-a declarat decesul”, a transmis ISU Suceava. Trecătoarea menționată face legătura între orașele Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc.

Tot astăzi, cadrele de la inspectoratul sucevean au avut o misiune în localitatea Clit. Două autoturisme s-au tamponat, fiind avariat și altul parcat. Cinci persoane au primit ajutor medical, iar în cazul a două dintre ele s-a decis transportul la un spital.

Dan Sofronia

FOTO: ISU Suceava