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Motociclist decedat în urma tamponării cu un autoturism. Tragedia s-a petrecut în pasul Mestecăniș din Bucovina

de Vlad Bălănescu

Un accident rutier petrecut astăzi, 15 august 2026, pe Drumul Național 17 – E 58, s-a soldat cu moartea unei persoane. Pompierilor militari de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava li s-a cerut ajutorul în pasul Mestecăniș, alături de ei fiind și cadre de la Ambulanță.

În urma coliziunii dintre un autoturism și o motocicletă, conducătorul autovehiculului cu două roți a fost rănit grav. După acordarea primului ajutor calificat, victima a fost transportată către un spital, pentru investigații suplimentare.

Motociclist decedat în urma tamponării cu un autoturism. Tragedia s-a petrecut în pasul Mestecăniș din Bucovina

Din păcate, bărbatul de 46 ani, care conducea motocicleta implicată în accident, a intrat în stop cardio-respirator pe timpul transportului și după o resuscitare de o oră s-a declarat decesul”, a transmis ISU Suceava. Trecătoarea menționată face legătura între orașele Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc.

Tot astăzi, cadrele de la inspectoratul sucevean au avut o misiune în localitatea Clit. Două autoturisme s-au tamponat, fiind avariat și altul parcat. Cinci persoane au primit ajutor medical, iar în cazul a două dintre ele s-a decis transportul la un spital.

Dan Sofronia

FOTO: ISU Suceava

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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