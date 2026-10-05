Motociclist de 16 ani reținut după ce a lovit un pieton și s-a făcut nevăzut în noapte!

Un adolescent de 16 ani a fost reținut de polițiști pentru patru infracțiuni grave la regimul circulației rutiere. Tânărul, ce conducea un motocross neînmatriculat, fără permis de conducere, pe o șosea din comuna Gârleni, a lovit un pieton. După accident, fără să oprească măcar pentru a verifica dacă omul mai trăiește, s-a făcut nevăzut în noapte.

Pietonul, ce traversa strada printr-un loc nepermis, a ajuns pe patul de spital cu mai multe traumatisme, potrivit informațiilor stabilite de ancheta poliției.

După 24 de ore de la producerea accidentului, polițiștii băcăuani l-au identificat pe tânăr și acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Procurorul de caz urmează să prezinte cazul judecătorilor Tribunalului Județean Bacău care vor decide soarta motociclistului.

Relatarea IPJ Bacău despre accident

“La data de 01 octombrie a.c., în jurul orei 21.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Buhuși au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui accident rutier în comuna Gârleni.

Din primele verificări efectuate a rezultat că un bărbat, în vârstă de 55 de ani, care s-ar fi angajat în traversarea drumului printr-un loc nepermis, ar fi fost acroșat de o motocicletă tip motocross, conducătorul acesteia părăsind ulterior locul accidentului.

În urma impactului, pietonul a fost rănit, acesta fiind transportat la o spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiști, a fost identificat conducătorul motocicletei, un tânăr de 16 ani, din comuna Gârleni.

Din verificările efectuate în bazele de date a reieșit faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar motocicleta condusă nu era înmatriculată sau înregistrată.

La data de 02 octombrie a.c., după administrarea probatoriului, polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore, tânărul fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului fără încuviințarea polițiștilor, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat și fără permis de conducere”, precizează Serviciul Comunicare al IPJ Bacău.

Ce pedeapsă riscă motociclistul

Pentru cumulul de infracțiuni menționat, tânărul (care răspunde penal deoarece are 16 ani împliniți!) riscă să fie închis, într-un centru de detenție sau într-un centru educativ pentru minori, la decizia justițiabililor, pentru o perioadă de la 7 la 10 ani. În cazul cumulului de infracțiuni, în sistemul juridic din țara noastră se aplică pedeapsa cea mai grea (7 ani pentru părăsirea locului accidentului și/sau 5 ani pentru conducere fără permis) plus o treime.

Ancheta penală va stabili și cum a ajuns tânărul în posesia unui vehicul extrem de periculos, dacă este utilizat fără echipament sau de către începători nesupravegheați, în condițiile în care viteza maximă a acestui tip de motocross poate atinge și uneori chiar depăși 130 km/h, în funcție de capacitatea cilindrică a motorului.

Angela Croitoru

Imagini: IPJ Bacău