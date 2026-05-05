Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a trecut

Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, inițiată de PSD și AUR a trecut. 281 de voturi, față de cele 233 minim necesare pentru demiterea premierului.

Vor urma negocieri între forțele politice pentru formarea unei noi majorități. Președintele Nicușor Dan va organiza consultări cu liderii partidelor politice, înainte de a face o nominalizare pentru noua funcție de premier. În condițiile în care nu există în acest moment un consec privind noua coaliție care să asigure stabilitate, este posibil ca această criză politică, care a dus la majorarea cursului euro și la scăderi importante pe Bursa București, să se prelungească.

Ilie Bolojan va asigura interimatul, până la desemnarea unui nou Guvern, perioada maximă fiind de 45 de zile.