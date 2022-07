O echipă a Complexului Muzeal Național Neamț a făcut o descoperire importantă într-o pădure situată chiar în afara comunei Dobreni. Sub conducerea arheologului dr. Vasile Diaconu, de la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, echipa a găsit un mormânt care se pare că ar data de acum aproximativ 2500 de ani.

„În ultimii 30 de ani în județul Neamț nu au mai fost cercetate asemenea movile funerare, motiv pentru care, împreună cu colegii mei de la Piatra Neamț și Târgu Neamț, am decis să redeschidem acest capitol al investigațiilor arheologice. Chiar dacă am muncit din greu câteva zile, pentru că a fost vorba de o săpătură manuală, și eram pe punctul să ne resemnăm pentru că nu aveam vestigii concludente, am avut șansa de a găsi resturile incinerate ale unui individ, probabil femeie, la care s-au adăugat o serie de obiecte de podoabă destul de rare pentru zona răsăriteană a României. Mormântul în sine ne oferă informații valoroase despre comportamentul funerar de acum 2500 de ani, dar și despre obiectele de podoabă purtate de oamenii acelor timpuri. Urmează acum o altă etapă importantă a cercetării, respectiv restaurare pieselor descoperite și apoi valorificarea lor științifică” a declarat dr. Vasile Diaconu, coordonatorul cercetării.

Echipa de cercetare lucra în această zonă după ce, în urmă cu câteva luni, arheologul dr. Alexandru Gafincu, de la Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra Neamț a identificat în acea pădure mai multe movile funerare.

Z.C.