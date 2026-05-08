Social NeamțACTUALITATESOCIAL

Moldova sub cod galben de ploi însemnate cantitativ

de Sofronia Gabi

Luna mai aduce precipitații consistente iar Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă în toată țara. Atenționarea intră în vigoare pe 8 mai, la ora 12:00 și expiră pe 10 mai, la ora 10:00. „În intervalul menționat, la munte, în sud-vestul, sudul, centrul și estul țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse în general moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului  (viteze de 35…50 km/h) și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp”, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

Pe 8 mai, la ora 12:00 intră în vigoare o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și cantități de apă însemnate. Sunt vizate toate județele Regiunii Nord-Est, Neamț, Suceava, Botoșani, Iași, Bacău și Vaslui, până la ora 22:00. „În cea mai mare parte a Moldovei și local în Carpații Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat intensificări ale vântului (rafale de 50…60 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp”, mai arată sursa citată.

FOTO meteoromania.ro

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
FOTO. O femeie a ajuns la spital în urma unui accident la Grințieș
FOTO. O femeie a ajuns la spital în urma unui accident la Grințieș
Articolul următor
Suceava. Incendiu puternic la două adăposturi de animale
Suceava. Incendiu puternic la două adăposturi de animale

Ultima ora

Stiri fierbinti

FOTO. Bacău. Accident cu 4 răniți

Un accident grav, în care au fost implicate 2...
ACTUALITATE

Incendiu la o pensiune din Tarcău

Un incendiu a izbucnit, vineri după-amiază, 8 mai, la...
ADMINISTRAȚIE

Reforma care taie din pix: primăriile din România, între ordonanță și „clarificări”

Reforma administrației locale promovată de Guvernul Bolojan începe să...
ACTUALITATE

Bacau. Percheziții într-un dosar de infracțiuni silvice. Lemn confiscat, bani ridicați și cinci persoane audiate

Polițiștii din Bacău au descins la mai multe locuințe...
ACTUALITATE

Accident în Piatra Neamț. O femeie și un copil de 1 an au ajuns la spital

Un accident s-a produs vineri, 8 mai, în municipiul...

Categorii