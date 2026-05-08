Moldova sub cod galben de ploi însemnate cantitativ

Luna mai aduce precipitații consistente iar Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă în toată țara. Atenționarea intră în vigoare pe 8 mai, la ora 12:00 și expiră pe 10 mai, la ora 10:00. „În intervalul menționat, la munte, în sud-vestul, sudul, centrul și estul țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse în general moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 35…50 km/h) și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp”, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

Pe 8 mai, la ora 12:00 intră în vigoare o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și cantități de apă însemnate. Sunt vizate toate județele Regiunii Nord-Est, Neamț, Suceava, Botoșani, Iași, Bacău și Vaslui, până la ora 22:00. „În cea mai mare parte a Moldovei și local în Carpații Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat intensificări ale vântului (rafale de 50…60 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp”, mai arată sursa citată.

FOTO meteoromania.ro