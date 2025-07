Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă avertizare de cod galben pentru județele din Regiunea de Nord-Est, Neamț, Bacău, Iași, Botoșani, Vaslui și zona joasă a județului Suceava. Avertizarea este valabilă de luni, 7 iulie, ora 10:00, până marți, 8 iulie, ora 10:00 și vizează caniculă și disconfort termic ridicat.

“În cea mai mare parte a Moldovei valul de căldură se va menține, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime în general între 18 și 20 de grade.

Notă: marți, valul de căldură se va menține în cea mai mare parte a Moldovei.”, precizează comunicatul ANM.

Cei care călătoresc în această perioadă trebuie să știe că județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman se află sub cod roșu de caniculă începând de astăzi, în timp ce alte 17 județe din sudul și sud -vestul țării se află sub avertizare de cod portocaliu din același motiv. De mâine, 7 iulie, ora 10:00, vor fi sub cod roșu și județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Giurgiu, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Ilfov și municipiul București.

Specialiștii atrag atenția că indicele temperatură-umezeală va atinge sau depăși ușor pragul critic de 80 de unități, ceea ce amplifică disconfortul termic resimțit de populație.

Recomandări și măsuri de protecție:

deplasați-vă doar în primele ore ale dimineții sau seara, preferabil prin zone umbrite, alternând mersul cu pauze de repaus.;

evitați aglomerațiile, expunerea directă la soare și efortul fizic intens, în special între orele 11:00 și 18:00;

purtaţi haine lejere, subţiri, deschise la culoare, pălării şi ochelari de soare;

mâncați cât mai multe fructe și legume și evitați alimentele bogate în grăsimi;

consumați zilnic 1,5 – 2 litri de lichide, preferabil apă, ceaiuri ușoare sau sucuri naturale, la temperatura camerei;

evitaţi băuturile ce conţin alcool, cofeină sau zahăr;

mențineți legătura cu persoanele vârstnice din familie: verificați starea lor de sănătate și oferiți-le ajutor, dacă este nevoie;

nu lăsaţi copiii / animalele de companie singuri/singure în autoturisme;

creați un mediu răcoros în locuință, pentru a nu suprasolicita organismul.

Recomandări pentru menținerea unui mediu răcoros în locuință, în perioadele de caniculă:

limitaţi utilizarea aparatelor electrocasnice, a luminii artificiale și a altor surse de căldură, pentru a evita încălzirea suplimentară a locuinței;

țineți ferestrele închise în timpul zilei, atunci când temperatura exterioară este mai ridicată decât cea din interior;

aerisiți locuința dimineața devreme sau seara târziu, când temperaturile sunt mai scăzute, pentru a permite răcirea naturală a spațiului;

folosiți aparatul de aer condiționat în mod responsabil – setați temperatura cu cel mult 5°C mai mică decât cea ambientală, pentru a evita șocul termic.

A.C.