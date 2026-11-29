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În acest sezon iarna a venit mai repede, iar meteorologii au emis prima atenționare cod galben de ger. Avertizarea a intrat în vigoare pe 29 noiembrie, la ora 10:00 și este valabilă până pe 2 decembrie, la aceeași oră. Este vizată aproape toată țara, mai puțin extremitatea vestică, iar specialiștii spun că se vor înregistra minime nocturne între -18 și -10 grade.

„În Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală, vremea va fi deosebit de rece. Va fi ger, local în noaptea de duminică spre luni (29/30 noiembrie) și pe arii extinse în nopțile următoare. Temperaturile minime se vor încadra în general între -18 și -10 grade. În sudul, estul și local în centrul țării, temperaturile se vor menține în general negative și pe parcursul zilelor, iar valorile maxime se vor situa între -7 și 1”, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

Pe 29 noiembrie, la ora 10:00, cel mai frig era pe Vârful Toaca, din masivul Ceahlău, unde termometrele indicau -18 grade. În restul teritoriului se înregistrau temperaturi negative cuprinse între -2 și -6 grade. Vântul sporește senzația de frig, iar temperaturile resimțite sunt cu câteva grade mai mici.

FOTO meteoromania.ro