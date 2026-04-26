Știre actualizată. Moldova răscolită de vânt

de Sofronia Gabi

Actualizare: O persoană din Huși, județul Vaslui, este în stop cardio-respirator după ce a fost lovită de bucăți smulse de vânt din acoperișul unei clădiri. „Elemente de acoperiș căzute peste o persoana în municipiul Huși. La fața locului intervin forțe și mijloace din cadrul Secției de Pompieri Huși, respectiv o autospecială de stingere (A2003), un echipaj de prim ajutor (EPA) și 8 militari, în cooperare cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (tip B2). Victima inconștientă, în stop cardio-respirator. Misiunea este în dinamică”, anunță ISU Vaslui.

Știre inițială: Previziunile meteorologilor s-au adeverit iar pe 26 aprilie vântul a făcut probleme în județele aflate sub incidența codului portocaliu (amănunte aici ). „Forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț intervin în municipiul Piatra-Neamț pentru degajarea unor arbori căzuți pe carosabil pe străzile Aleea Brazilor și Tineretului”, anunță ISU Neamț.

Știre actualizată. Moldova răscolită de vânt

Pentru înlăturarea efectelor au intervenit și militarii din cadrul ISU Botoșani unde rafalele au smuls bucăți de acoperi, iar în reședința de județ și la Săveni arborii rupți de vânt au căzut pe carosabil ori pe mașinile parcate. Cam aceeași situație este și în județul Iași, militarii fiind solicitați în mai multe puncte din județ pentru a ridica elemente de construcție desprinse și a îndepărta arborii căzuți.

Știre actualizată. Moldova răscolită de vânt

FOTO ISU Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
