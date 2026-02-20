POLITICAACTUALITATEADMINISTRAȚIE

Moldova conduce topul național la decontări prin Anghel Saligny (1 iulie–31 decembrie 2025). Clasament : Neamț, Iași, Suceava, Vaslui, Botoșani

de Valentin Balanescu

Regiunea de Nord-Est a țării conduce clasamentul decontărilor pentru proiecte de infrastructură (drumuri, apă, canalizare) finanțate prin Programul Anghel Saligny, în perioada 1 iulie 2025 – 31 decembrie 2025, potrivit datelor Ministerului Dezvoltării.

Clasament regional (Nord-Est/Moldova) – decontări iulie–decembrie 2025

Neamț – 288 milioane lei

Iași – 266 milioane lei

Suceava – 226 milioane lei

Vaslui – 200 milioane lei

Botoșani – 195 milioane lei

Surprinde, oarecum, lipsa județului Bacău din acest clasament dominat de județele din Moldova, dar aici sunt vizibile investiții majore în infrastructură la nivel de autostrăzi.

Spre comparație, în aceeași perioadă au mai depășit 150 milioane lei: Bistrița-Năsăud (189 mil. lei), Arad (187 mil. lei), Bacău (174 mil. lei), Alba (166 mil. lei), Maramureș (151 mil. lei), iar Olt a avut 150 mil. lei.

Care pot fi explicațiile acestei situații

Una dintre explicații ar putea fi introducerea unor criterii de plată la nivelul ministerului, ceea ce a favorizat proiectele avansate și care nu erau introduse la plată din cauza lipsei de influență politică.

O alta ar putea fi orientarea spre realizarea unei infrastructuri eficiente în perspectiva facilitării accesului spre Ucraina, în contextul evenimentelor de acolo dar și a perspectivei unei participări la reconstrucția acesteia.

A treia explicație, asta în condițiile în care acceptăm că există o minte limpede în Guvern, ar fă cineva s-a gândit că o infrastructură modernă ar putea opri fluxul plecărilor de forță de muncă din zona Moldovei și ar constitui baza dezvoltării zonale, mai ales că se speră ca și autostrăzile A7 și A8 să contribuie la acest lucru.

Valentin Bălănescu

Autor:

Valentin Balanescuhttps://zch.ro/
Valentin Bălănescu lucrează în presă din 1990, a fost director și redactor șef la mai multe publicații din Neamț, atât în presa scrisă, la televiziune și radio. Este specializat în special în anchete jurnalistice, pe tematică din județul Neamț, în special din administrație și economie. Este fondatorul grupului de presă Mesagerul de Neamț și protagonistul emisiunii ”Cafeaua de dimineață” care are peste 10 ani de emisie.
