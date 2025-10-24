EDUCATIEACTUALITATENEAMȚ

Modulul I din anul școlar 2025-2026 se termină astăzi. Începe vacanța de toamnă

de Vlad Bălănescu

Modulul I din anul școlar 2025-2026 se termină astăzi. Începe vacanța de toamnăElevii vor termina astăzi, 24 octombrie, modulul I din anul școlar 2025-2026. Vacanța de toamnă, care desparte primele două module, va dura o săptămână, până duminică, 2 noiembrie.

Astăzi este și ultima zi în care învățătorii și diriginții pot pune nota la purtare elevilor pentru primul modul din anul școlar, care este obligatorie.

Structură pentru anul școlar 2025-2026

Modul 1: de luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025;

Vacanța de toamnă: de sâmbătă, 25 octombrie 2025 până duminică, 2 noiembrie 2025;

Modul 2: de luni, 3 noiembrie 2025 până vineri, 19 decembrie 2025;

Vacanța de iarnă: de sâmbătă, 20 decembrie 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026;

Modul 3: de joi, 8 ianuarie 2026 – până vineri, 20 februarie 2026;

Vacanța de schi (mobilă): de sâmbătă 21 februarie până duminică, 1 Martie, la decizia ISJ Neamț;

Modul 4: de luni, 2 Martie 2026, până vineri, 3 aprilie 2026;

Vacanța de primăvară/Paște: de sâmbătă, 4 aprilie 2026 până marți, 14 aprilie 2026;

Modul 5: de miercuri, 15 aprilie 2026 până vineri, 19 iunie 2026;

Vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

M.N.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Bacău. Accident cu patru răniți în Letea Veche

