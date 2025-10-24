Modulul I din anul școlar 2025-2026 se termină astăzi. Începe vacanța de toamnă

Elevii vor termina astăzi, 24 octombrie, modulul I din anul școlar 2025-2026. Vacanța de toamnă, care desparte primele două module, va dura o săptămână, până duminică, 2 noiembrie.

Astăzi este și ultima zi în care învățătorii și diriginții pot pune nota la purtare elevilor pentru primul modul din anul școlar, care este obligatorie.

Structură pentru anul școlar 2025-2026

Modul 1: de luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025;

Vacanța de toamnă: de sâmbătă, 25 octombrie 2025 până duminică, 2 noiembrie 2025;

Modul 2: de luni, 3 noiembrie 2025 până vineri, 19 decembrie 2025;

Vacanța de iarnă: de sâmbătă, 20 decembrie 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026;

Modul 3: de joi, 8 ianuarie 2026 – până vineri, 20 februarie 2026;

Vacanța de schi (mobilă): de sâmbătă 21 februarie până duminică, 1 Martie, la decizia ISJ Neamț;

Modul 4: de luni, 2 Martie 2026, până vineri, 3 aprilie 2026;

Vacanța de primăvară/Paște: de sâmbătă, 4 aprilie 2026 până marți, 14 aprilie 2026;

Modul 5: de miercuri, 15 aprilie 2026 până vineri, 19 iunie 2026;

Vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

M.N.