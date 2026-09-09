Modificări temporare în circulația autobuzelor STPN, în contextul Turului Ciclist al României

Societatea Transport Public Neamț informează că, în perioada 9–11 septembrie 2026, circulația autobuzelor va fi temporar afectată pe întreaga rețea operată de STPN, inclusiv în municipiul Piatra-Neamț și în localitățile limitrofe deservite, ca urmare a restricțiilor de trafic instituite pentru desfășurarea Turului Ciclist al României.

Evenimentul ajunge la Piatra-Neamț joi, 10 septembrie, când municipiul găzduiește finalul unei etape, iar vineri, 11 septembrie, o nouă etapă va porni din centrul orașului spre Roznov. Restricțiile de circulație necesare desfășurării competiției impun următoarele modificări ale programului STPN:

9 septembrie, ora 20:00 – 11 septembrie, ora 13:00

Deviere temporară în zona Piața Ștefan cel Mare

Pe durata blocării tronsonului cuprins între Teatrul Tineretului și giratoriul din fața Hotelului Ceahlău, autobuzele STPN care circulă în mod obișnuit prin această zonă vor fi deviate.

Acestea vor circula pe Bulevardul Mihai Eminescu, vor continua spre Muzeul de Istorie, iar de acolo vor reveni pe traseul obișnuit prin Bulevardul Decebal.

10 septembrie, între orele 14:00 și 15:30

Transportul public STPN va fi oprit temporar pe întreaga rețea

În intervalul 14:00–15:30, transportul public operat de STPN va fi oprit temporar pe întreaga rețea, atât în municipiul Piatra-Neamț, cât și pe traseele care deservesc Roznov, Alexandru cel Bun, Gârcina, Săvinești și Dumbrava Roșie.

În acest interval nu va pleca niciun autobuz de la capetele de linie. Autobuzele care vor fi plecat în cursă înainte de ora 14:00 își vor continua deplasarea până la capătul de linie.

Măsura este necesară în contextul restricțiilor instituite pentru sosirea plutonului Turului României la Piatra-Neamț și al blocării succesive a unor artere importante de circulație.

Circulația autobuzelor STPN va fi reluată începând cu ora 15:30.

11 septembrie, între orele 10:00 și 10:30

Întârzieri estimate de 10–15 minute

Vineri, 11 septembrie, începând cu ora 10:00, plutonul Turului României va pleca din Piatra-Neamț într-o nouă etapă. Cicliștii vor fi însoțiți de echipaje de Poliție, iar circulația rutieră va fi restricționată succesiv, în funcție de deplasarea plutonului, pe traseul zona centrală – Bulevardul General Dăscălescu – DN15, spre Roznov.

În acest context, STPN estimează întârzieri de aproximativ 10–15 minute pe traseele afectate. Restricțiile vor fi instituite și ridicate operativ de autoritățile responsabile, în funcție de poziția plutonului.

STPN recomandă călătorilor să țină cont de aceste modificări atunci când își planifică deplasările și să acorde o marjă suplimentară de timp, în special în intervalele menționate.

Ne cerem scuze pentru disconfortul temporar și le mulțumim călătorilor pentru înțelegere. Măsurile sunt necesare pentru respectarea restricțiilor de circulație și pentru desfășurarea în condiții de siguranță a Turului Ciclist al României.

Societatea Transport Public Neamț