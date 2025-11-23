Modificări la Codul Rutier: actele ar putea fi prezentate pe telefon, iar accidentele ușoare se vor declara online

O ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Afacerilor Interne aduce modificări cruciale în legislația rutieră din țara noastră și schimbă radical modul în care participanții la trafic interacționează cu autoritățile. Sunt noutăți notabile în relația dintre șoferi și polițiștii rutieri, modul de verificare precum și sancționarea neregulilor la regimul circulației. Cea mai importantă prevedere constă în faptul că șoferii nu vor mai fi obligați să prezinte polițiștilor rutieri documentele în format fizic. Nici cele personale, nici ale vehiculului. Pentru a putea face asta, actele trebuie încărcate pe platforma HUB MAI, caz în care documentele pot fi prezentate direct de pe telefon. Dacă șoferul nu are actele încărcate pe platformă, și-a uitat telefonul sau nu are internet, rămâne în vigoare obligația prezentării documentelor în format fizic.

Accidente ușoare declarate online

Ca noutate în era digitalizării este faptul că accidentele ușoare, soldate doar cu pagube materiale, vor putea fi declarate online. Pe aceeași platformă, HUB MAI, în termen de 24 de ore, urmând ca autorizația de reparație să fie emisă tot online, ceea ce scutește foarte mult timp.

Sunt prevederi noi și în ceea privește regimul vitezei. Pe lângă metodele clasice, cunoscute deja, viteza va putea fi monitorizată prin calculul vitezei medii de deplasare pe sectoare extinse de drum. Acest lucru se va face prin camerele fixe care urmează a fi montate.

În cazul contravențiilor, se prezumă că acestea au fost comise de către proprietarul mașinii și el este cel amendat. Dar, dacă acesta poate dovedi că nu el a fost la volan, amenda poate fi anulată. „În cazul contravențiilor constatate prin mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic ori prin sesizarea transmisă prin intermediul Platformei HUB de servicii la nivelul M.A.I., se instituie prezumția că fapta a fost săvârșită de conducătorul principal al vehiculului, dacă acesta nu a făcut dovada comunicării datelor de identificare ale persoanei care a condus vehiculul”, conform ordonanței de urgență.

A fost avută în vedere și siguranța pietonilor, iar administratorii drumurilor din localități vor fi obligați să monteze treceri pentru pietoni supraînălțate sau semafoare cu buton. În cazul neplății taxei de parcare, se poate bloca autovehiculul, iar acesta va fi deblocat doar după plata amenzii. Administratorul drumului sau poliția locală va putea dispune indisponibilizarea vehiculului pentru neplata taxei de parcare. Pentru oprire sau staționare neregulamentară se va putea plăti jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile, fără ca proprietarul mașinii să fie obligat să comunice datele șoferului care a comis contravenția.