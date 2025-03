Eforturile guvernamentale de reducere a cheltuielilor bugetare au afectat direct voucherele de vacanță acordate angajaților de la stat. „Ordonanța trenuleț” a redus valoarea acestora de la 1600 lei la 800 lei, impunând, în plus, reținerea CASS și a impozitului pe venit (160 lei) și solicitând o contribuție proprie obligatorie de 800 lei din partea beneficiarului. Inițial, ministrul Finanțelor a justificat decizia, argumentând că eliminarea completă a voucherelor ar fi afectat grav industria HoReCa, iar o contribuție personală este „normală” pentru a beneficia de sprijin guvernamental.

„Eu cred că a fost o decizie bună de a nu anula complet voucherele de vacanţă, pentru că ar fi fost o lovitură cruntă pentru industria hotelieră şi pentru HoReCa în general. În acelaşi timp, cred că, dacă cineva doreşte să beneficieze de un sprijin, este normal să aibă şi o contribuţie personală. 800 lei cu 800 lei. Este o sumă care vine, pe de o parte, în sprijinul domeniului HoReCa, în acelaşi timp, cine doreşte să beneficieze de o subvenţie, de un sprijin, vine şi cu o contribuţie personală. Lucrurile pot intra pe făgaş normal”, declara în februarie Ministrul Tanczos Barna.

Totuși, măsura a generat reacții negative semnificative, mulți angajați manifestându-și intenția de a renunța la vouchere. Principalul motiv este faptul că, după reținerea impozitelor valoarea netă a voucherului devenea considerabil mai mică și impunerea contribuției proprii presupunea un efort suplimentare la care mulți nu ar fi dispuși.

În urma criticilor, Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a inițiat negocieri, cu scopul principal de a elimina obligativitatea contribuției proprii din partea beneficiarului.

„O comisie a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), Ministerului de Finanţe, Ministerului Muncii şi câţiva reprezentanţi ai industriei, emitenţii de tichete şi FHR, alături de ANAT, s-a reunit, la Bucureşti, ca să dăm o dată drumul la normele de aplicare la vouchere de vacanţă. Ştiţi că s-a redus cuantumul suportat de stat de la 1.600 lei la 800 lei pentru vouchere, dar nici măcar n-au avut o exprimare fericită în acea ”ordonanţă trenuleţ” şi de aceea nu puteam să o aplicăm. Până acum nu s-au dat vouchere de vacanţă, pentru că nu existau norme de aplicare. Încercarea noastră a fost că, dacă totuşi s-au redus valoric să nu punem presiune suplimentară nici pe angajat – să vină el întâi cu bani de acasă că o să deconteze cândva, cineva – pentru că am făcut nişte studii interne şi am ajuns la concluzia că 85% din ei ar renunţa în condiţiile acestea. Nu funcţionează aşa şi cred că am obţinut să le punem banii pe card şi gata, să nu trebuiască ca ei să crediteze statul înainte”, a declarat Adrian Voican, Vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism citat de Agerpress.

El a explicat și motivele pentru reticența celor care ar trebui să beneficieze de aceste vouchere: „Până la urmă, toată această subvenție s-a redus la 800 lei, din care 160 lei sunt CASS și impozit pe venit, mai rămân 640 lei. Câtă poliție să faci pentru 640 de lei? Probabil că s-a ajuns la o declarație pe proprie răspundere și o atenționare din partea comercianților, ca să nu fie presiune nici pe ei. (…) Sper că după această întâlnire am ajuns la o concluzie în sfârșit și o să apară un ordin de ministru cu normele de aplicare sau unul interministerial, cu normele de aplicare, și o să deblocăm voucherele de vacanță”.

Z.C.