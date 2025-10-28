JUSTIŢIEACTUALITATEINFRACȚIONAL

Modelul Ambulanța Neamț, preluat la Spitalul Rădăuți – directorul a fost condamnat pentru fapte de corupție

de Sofronia Gabi

Modelul Ambulanța Neamț, preluat la Spitalul Rădăuți – directorul a fost condamnat pentru fapte de corupțieFostul manager interimar al Spitalului Municipal Rădăuți, în prezent șeful secției ATI al unității sanitare, a fost condamnat la 3 ani de închisoare după ce a promis că „aranjează” un concurs de angajare, dar nu a reușit. Flaviu-Emanuel Sima a încheiat un acord de recunoaștere cu procurorii DNA, părțile fiind de acord cu o pedeapsă de 3 ani de închisoare, cu suspendarea executării. Totul după ce a fost cercetat pentru trafic de influență, folosirea de informații care nu sunt destinate publicității în scopul obținerii de bani sau bunuri și instigare la fals în declarații. În același dosar a fost cercetat Vlad-Vasile Luța, asistent medical la UPU și o persoană fizică fără calitate specială. Tot prin acorduri de recunoaștere cei doi au pedepse de un an și 9 luni, precum și 9 luni și 10 zile de închisoare în aceleași condiții ca Sima. Acordurile de recunoaștere trebuie consfințite de Tribunalul Suceava.

Reamintim că în urmă cu un an, în luna octombrie 2024, DNA anunța că șase angajați de la spitalul din Rădăuți fuseseră reținuți, într care se număra și Flaviu-Emanuel Sima. (mai multe amănunte puteți citi aici).

Cercetările au stabilit că în 2023 Vasile Luță ar fi cerut câte 6.000 de euro de la două persoane pentru a interveni pe lângă manager ca cei doi să fie angajați ca brancardieri. Sima ar fi luat banii, dar nu a reușit să influențeze concursul de recrutare care a avut loc în perioada 28 februarie – 2 aprilie 2024, chiar dacă unuia din candidați i-a remis subiectele. „Candidații” au cerut restituirea sumelor plătite, iar directorul s-a conformat, tot prin asistentul medical, la fel cum a procedat și la primirea sumei de 12.000 de euro.

În plus, managerul interimar Sima ar fi primit bani și bunuri de la aparținătorii unor pacienți pentru a le facilitate diagnosticarea, internarea sau operații chirurgicale, vreo 2.400 de lei. În alte două cazuri ar fi furnizat subiectele pentru facilitarea unei persoane ca economist debutant la spital sau, pentru 5.500 lei, a promis că va favoriza pe cineva pentru ocuparea unui alt post la spitalul pe care-l conducea.

Reamintim că practici similare au fost dovedite și la Serviciul Județean de Ambulanță Neamț unde cei care au fost angajați pe perioadă determinată, în timpul pandemiei, au dat bani pentru a se definitiva pe post. În urma acestui scandal directorul a fost condamnat la închisoare cu executare, iar două asistente și liderul de sindicat au primit sancțiuni cu suspendare (amănunte aici, aici și aici).

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
