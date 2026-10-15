Mobilizare de forțe MAI pentru salvarea echipajului unei nave comerciale avariate în Marea Neagră

Mai multe forțe și mijloace de intervenție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au fost mobilizate pentru gestionarea situației de urgență produse la bordul unei nave comerciale avariate în largul Mării Negre. Prioritatea echipelor de intervenție este salvarea celor patru membri ai echipajului, în condiții de siguranță atât pentru persoanele aflate la bord, cât și pentru salvatori, anunță printr-un comunicat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

La operațiune participă Poliția de Frontieră Română, Inspectoratul General de Aviație și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație, având la bord o echipă medicală, a decolat către zona incidentului pentru a asigura sprijinul aerian necesar misiunii. Pentru suplimentarea capacității de intervenție, un al doilea elicopter Black Hawk a decolat de la București. Ambele aeronave dispun de sisteme de salvare prin troliere, care permit recuperarea persoanelor aflate în dificultate.

Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a alocat două ambarcațiuni. Nava Fifi a început deplasarea din portul Mangalia către nava afectată, având la bord un medic, doi paramedici și un asistent medical. În același timp, o șalupă multirol din cadrul ISU Tulcea a pornit din portul Tulcea către portul Sulina, cu trei paramedici și patru membri ai echipajului la bord.

În zona incidentului, o navă a Poliției de Frontieră Române monitorizează permanent situația și sprijină operațiunea.

Potrivit autorităților, în acest moment salvarea persoanelor nu se poate realiza în condiții de siguranță, din cauza valurilor foarte mari. Forțele și mijloacele alocate acționează coordonat, în funcție de evoluția situației și de condițiile din zona incidentului.