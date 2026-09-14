MOBEX 26: rezerviști chemați la pregătire în Neamț, Suceava și Botoșani

Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare – MOBEX NT-SV-BT-26 are loc în perioada 14-18 septembrie, fiind organizat de Ministerul Apărării, în colaborare cu Administrația Rezervelor Stat, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, conform unor hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Acțiunile se vor desfășura simultan în județele Neamț, Suceava și Botoșani, iar în perioada menționată o parte din rezerviștii cu domiciliul Neamț, cuprinși în planurile de mobilizare, sunt chemați la unitățile militare în vederea efectuării unor activități de pregătire, pe durata unei zile, potrivit prevederilor în vigoare.

„Pe timpul desfășurării exercițiului sunt puse în aplicare, prin simulare, măsurile și acțiunile cuprinse în Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, valabil în perioada 2025-2028, în Programul cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare și în Planul de rechiziții de bunuri și prestări servicii în interes public județean”.

Acestea sunt parte din precizările dintr-un comunicat al Administrației Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. Scopul exercițiului este de a evalua potențialul economic și uman al autorităților locale, în vederea identificării resurselor materiale, financiare și a forței de muncă necesare susținerii efortului de apărare în timpul stărilor extraordinare și excepționale, la nivelul județului Neamț.

După cum Mesagerul de Neamț a mai relatat, pentru desfășurarea MOBEX, CJ a aprobat, pe 27 august, alocarea a 40.000 de lei, aproape toți fiind folosiți pentru achiziționarea de materiale de promovare și două mese pentru participanți. Se intenționa cumpărarea a 100 de sacoșe de hârtie, la prețul de 10 lei bucata, 100 de mape de prezentare, tot la 10 lei și 100 de pixuri personalizate și inscripționate.

Se adaugă 100 de machete miniaturale ale Turnului lui Ștefan, estimate la 65 de lei bucata, șase plachete reprezentative ( pentru șefi, probabil, că placheta bate gradul) , diplome de participare și, desigur, două mese pentru aproximativ 120 de persoane. Cu preț fix, ca să fie evitate excesele, până la urmă e vorba de un exercițiu de mobilizare.

( I.M.)