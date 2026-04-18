Moarte suspectă la Roman-Neamț

Un romașcan în putere, de 58 de ani, a fost găsit mort în propria sa casă. Întrucât moartea sa ridică suspiciuni, Poliția Municipiului Roman a deschis un dosar de cercetare penală.

„La data de 17 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați prin apel la 112, cu privire la faptul că un bărbat în vârstă de 58 de ani, a fost găsit decedat la domiciliul său, din municipiul Roman.

Corpul bărbatului a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Neamț.

Continuăm cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, transmite IPJ Neamț. (A.C.)