Mitropolitul Teofan împlinește 67 de ani. Repere din activitatea ierarhului Moldovei și Bucovinei

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împlinește astăzi, 19 octombrie, 67 de ani. Ierarhul conduce Mitropolia din 2008, instituție care reunește eparhii din mai multe județe ale Moldovei și Bucovinei.

Născut în comuna Corbi, județul Argeș, Teofan a urmat Seminarul Teologic din Craiova și Institutul Teologic din București. Între 1986 și 1990 a studiat la Institutul „Saint Serge” din Paris, unde a obținut titlul de doctor în teologie.

A devenit monah în 1984, la Schitul Crasna, iar în 1985 a fost hirotonit ierodiacon și ieromonah. În 1991 a fost ales episcop-vicar patriarhal. În anul 2000 a devenit Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei, iar în 2008 a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Întronizarea sa a avut loc la Iași, pe 8 iunie 2008.

Luna trecută s-au împlinit 35 de ani de la hirotonirea sa întru arhiereu.