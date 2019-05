Vineri, 24 mai, sala Casei de Cultură Ion Creangă din Târgu Neamț s-a umplut de membri PSD. La adunarea electorală de la Târgu Neamț au participat lideri PSD, în frunte cu Ionel Arsene, președintele PSD Neamț, senatorul Emilia Arcan, dar și lideri locali în frunte cu primarul Daniel Harpa, viceprimarul Vasile Apopei și consilieri locali În sală au fost peste 300 de membri PSD.

Primarul Daniel Harpa a prezentat un scurt raport de activitate al activității sale de primar, cu realizările și obiectivele sale în domeniul infrastructurii, sănătății, educației, culturii sau cel social. Nu au fost uitate nici proiectele europene finalizate sau aflate în curs de finalizare.

Prof. Gheorghe Apetrei, directorul Colegiului Tehnic „Ion Creangă” și dr. George Carp, directorul medical al spitalului din urbe au ținut să evidențieze rolul primarului Daniel Harpa, în modernizarea orașului de după anul 2012. Dacă prof. Gheorghe Apetrei a reamintit celor din sală cum arăta orașul în 2012, și cum arată acum, de cealaltă parte, dr. Carp a ținut să scoată în evidență faptul că Guvernul PSD a mărit salariile la medici și s-a dat pe sine ca exemplu: „Dacă în 2015 primeam un salariu net de 3.000 de lei, acum iau un salariu net de 11.000 lei”.

Senatorul Emilia Arcan: „Cu toții ne aducem aminte de anul 2012, când domnul Harpa a ajuns primar și avea două stări sufletești: una de bucurie că a câștigat alegerile și una de tristețe, pentru ce a găsit în primărie la acea vreme. Aveți tot respectul din partea comunității, pentru faptul cum manageriați primăria și orașul. Domnule primar sunteți un om competent și cu o familie frumoasă. Aveți tot respectul nostru pentru tot ceea ce ați făcut până acum la Târgu Neamț. Pe 26 mai să dați votul pentru PSD, dar să nu votați pentru referendum, pentru că nici eu nu voi vota. Nu voi lua buletinele pentru referendum. Pe mine nu mă reprezintă Iohannis”.

Ionel Arsene, președintele PSD Neamț și președintele Consiliului Județean Neamț, încă de la început a ținut să declare că funcțiile pe care le deține se datorează și celor din sală. După ce a scos în evidență calitățile de gospodar ale primarului Daniel Harpa, de mediator între Putere și Opoziție pe plan local, Ionel Arsene a trecut de enumerarea unor proiecte realizate și în curs de realizare, la atacuri furibunde împotriva celor care îl vor pe el și pe Liviu Dragnea la pușcărie.

„La Târgu Neamț se va investi într-un proiect suma de 100 de milioane de euro. Este vorba de un parc de distracții, care va fi cel mai mare din Europa de Est. Parcul Creangă Land. Consiliul Județean a aprobat alocarea a 35 de miliarde lei vechi, prin Ministerul Sănătății, pentru spitalul din Târgu Neamț. Ca și colegii mei, nu voi cere buletinele de vot pentru referendum. Nu voi vota pentru referendum, pentru că sunt niște întrebări cretine și cine le-a formulat le-a și uitat. Cei de pe partea dreaptă politică se urcă pe scenă și sar ca popândăii în sus și strigă: Cine nu sare merge la închisoare. Nu știu decât asta să spună: Sunteți corupți. La pușcărie. Asta am înțeles asta. Dar ce puneți în loc? Deocamdată noi am crescut salariile și pensiile. Noi am făcut drumuri și spitale”, a declarat Ionel Arsene.

C.T. STURZU