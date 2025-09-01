O parte dintre profesorii din județele Regiunii de Nord -Est nu se vor afla la festivitățile din 8 septembrie, în prima zi de școală, pentru că vor fi în București la acțiunile de protest.

Pe 3 septembrie, FSLI Neamț, de exemplu, va participa la pichetarea organizată la sediul Guvernului României, alături de alți colegi din țară, în intervalul orar 12:00 -13:00. În paralel, de la ora 10:00 va continua pichetarea de la Ministerul Educației și Cercetării.

Prima zi de școală, 8 septembrie, când Neamțul va începe cu un miting ce va avea loc la sediul Guvernului României, urmat de un marș de protest de la Palatul Victoria până la Palatul Cotroceni.

„Pe 8 septembrie, în loc să ne aflăm la catedră pentru a sărbători începutul școlii, noi, profesorii, vom ieși în stradă pentru viitorul educației și pentru viitorul României.

Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiții mai bune în desfășurarea actului educațional, pentru DREPTATE. Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca și, implicit, educația pe care o oferim”, se arată, printre altele, într-un comunicat de presă comun semnat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Ama Mater”.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Filiala Neamț va lua parte la marile acțiuni de protest programate înainte și în prima zi de școală din anul școlar 2025 – 2026.

„Membrii noștri de sindicat vor fi prezenți la școală, la deschiderea noul an școlar, însă nu vor participa la activitățile specifice festivității din 8 septembrie. O să ne preluăm clasele și o să facem cu totul altceva decât se face de obicei în prima zi de școală. Nu o să ne întâlnim cu părinții, nu o să distribuim manualele școlare. O să le explicăm copiilor situația din învățământ, care stă la baza acțiunilor noastre de protest”, a precizat profesorul Ionel Hociung, președintele FSLI Neamț.

Angela Croitoru