Mită la Psihiatrie, la SJU Bacău: internări fictive pentru pensii de invaliditate. Medicul șef și asistenta șefă, sub control judiciar pe cauțiune

Un dosar de corupție zguduie Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Bacău, unde medicul șef de secție, asistenta șefă și un asistent medical sunt acuzați că ar fi pus la punct un mecanism de internări fictive în schimbul unor sume de bani, scrie Mesagerul de Bacău. Ancheta procurorilor a scos la iveală suspiciuni privind eliberarea de documente medicale folosite ulterior pentru obținerea sau menținerea pensiilor de invaliditate.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, în perioada ianuarie 2024 – aprilie 2026, medicul șef de secție, împreună cu asistenta șefă și un asistent medical, ar fi primit în mod repetat mită cuprinsă între 300 și 650 de lei pentru fiecare internare. În schimb, pacienții ar fi beneficiat de spitalizări de zi sau internări continue „în mod fictiv”, urmate de eliberarea unor scrisori și referate medicale.

Cu aceste documente, beneficiarii s-ar fi prezentat la medicii experți ai asigurărilor sociale pentru a obține sau a-și menține gradul de invaliditate, care le asigura plata indemnizațiilor. Ancheta indică faptul că banii erau colectați în principal de asistenta șefă și de asistent, iar aproximativ două treimi din sume ar fi ajuns la medicul șef.

Pe 8 aprilie, procurorii au descins în șase locații din județul Bacău, inclusiv la spital, unde au ridicat documente, telefoane și alte probe. De asemenea, au fost găsite și indisponibilizate sume de bani în valoare totală de aproximativ 32.000 de euro, asupra cărora a fost instituit sechestru asigurător.

Inițial, cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore, iar în urma audierilor din 9 aprilie, medicul șef și asistenta șefă au fost plasate sub control judiciar pe cauțiune, fiecare având de achitat câte 50.000 de lei. Asistentul medical este și el sub control judiciar pentru 60 de zile. Totodată, procurorii au dispus interzicerea exercitării profesiilor pentru toți cei trei pe durata măsurilor preventive.

Ancheta este în desfășurare, procurorii precizând că cercetările vizează și alte persoane sau fapte conexe. „Facem precizarea că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au transmis reprezentanții Parchetului. (M.B.)