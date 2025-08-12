O intervenție pirotehnică a avut loc luni, 11 august, în municipiul Roman, după ce un bărbat de 50 de ani a găsit mai multe elemente de muniție în timp ce efectua lucrări de săpături pentru fundația unei construcții pe strada Progresului.

Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 10:45, iar la fața locului s-a deplasat echipa pirotehnică din cadrul ISU Neamț. Specialiștii au identificat și asanat 288 de cartușe de calibru 7,92 mm, provenind din Al Doilea Război Mondial. Munițiile au fost transportate în condiții de siguranță către un depozit special amenajat, unde vor fi ulterior distruse.

ISU Neamț reamintește populației că, în cazul descoperirii de muniție neexplodată, trebuie respectate câteva reguli importante:

„anunţaţi de urgenţă, prin apel la 112, organele de poliţie, autorităţile administraţiei publice locale sau pompierii;

nu atingeţi, nu loviţi şi nu mişcaţi muniţia descoperită;

nu aruncaţi la fier vechi şi nu predaţi la societăţile colectoare muniţiile descoperite;

nu introduceţi în clădiri, încăperi sau locuinţe muniţiile descoperite (neexplodate);

nu tăiați muniţiile cu fierăstrăul, scule electrice sau prin sudură;

nu introduceţi în foc muniţiile şi nu faceţi foc în apropierea lor;

nu topiți elementele metalice de muniţii;

nu demontați de la muniţii focoasele sau alte elemente componente;

nu utilizați pulberile şi explozivii proveniți din muniţii în scopuri artizanale;

nu folosiţi muniţiile pentru improvizarea diferitelor unelte”.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț