Misiune extremă în munți, la Crucea Talienilor. Cădere de pe cal, femeie transportată cu elicopterul la spital

Finalul săptămânii trecute a fost unul solicitant pentru echipele de intervenție de la câteva instituții din Neamț, în diferite zone ale județului petrecându-se nedorite incidente. Unul dintre cele mai grave a avut loc pe 2 august, în jurul orei 16.00.

Prin apel la 112, s-a anunțat că în apropierea satului Sabasa, comuna Borca, o persoană de 35 de ani a căzut de pe cal într-o zonă montană, greu accesibilă. Accidentul s-a petrecut în apropiere de Crucea Talienilor, un monument situat pe drumul ce face legătura dintre comuna nemțeană și Mălini, Suceava.

„La locul indicat s-au deplasat forțe de la Garda 2 de Intervenție Poiana Teiului, Salvamont și Poliție. La scurt timp a fost direcționat și un elicopter SMURD de la Iași. Forțele de intervenție au identificat o femeie, care prezenta leziuni la nivelul membrului inferior drept”, a transmis ISU Neamț.

Ulterior, victima a fost transportată cu elicopterul SMURD și transportată la un spital din municipiul Iași. Se pare că suferise o fractură cu semiamputație la un picior. ISU a mai comunicat că, în perioada 31 iulie – 2 august, în Neamț s-au petrecut circa 100 de evenimente care au necesitat intervenții.

Au fost 74 cazuri de urgență asistate de echipajele SMURD, 9 incendii (5 de vegetație uscată), 5 acțiuni pentru asistența persoanelor, 4 de protecție a comunităților (asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la accidente rutiere, evenimente publice, recunoașteri, exerciții etc.). A fost și o alarmă falsă.

Dan Sofronia

FOTO ISU Neamț