ACTUALITATENEAMȚ

Misiune de salvare în Dumbrava Roșie: pompierii au scos o bovină căzută într-o fosă

de Sofronia Gabi

Pompierii au intervenit joi, 19 februarie 2026, în jurul orei 13:30, în comuna Dumbrava Roșie, după un apel la 112, pentru salvarea unei bovine căzute într-o fosă dintr-o gospodărie.

La fața locului au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț și SVSU Dumbrava Roșie. Ajunși la locul indicat, salvatorii au constatat că animalul se afla într-o fosă cu o adâncime de aproximativ doi metri.

Misiune de salvare în Dumbrava Roșie: pompierii au scos o bovină căzută într-o fosăCu ajutorul unui utilaj pus la dispoziție de SVSU și folosind echipamentele specifice din dotarea autospecialei, pompierii au acționat pentru scoaterea bovinei din mediul ostil. Ulterior, animalul a fost preluat de proprietar.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
L2 Politehnica Iași, FC Bacău și CSM Ceahlăul Piatra Neamț debutează în partea a doua a sezonului regulat
Articolul următor
Intervenție salvatoare la Gherăești: doi bărbați au fost scoși din casa în flăcări de „mascații” de la IPJ Neamț

Ultima ora

Categorii

SOCIAL

Intervenție salvatoare la Gherăești: doi bărbați au fost scoși din casa în flăcări de „mascații” de la IPJ Neamț

Doi bărbați surprinși de incendiu în locuința lor din...
SPORT

L2 Politehnica Iași, FC Bacău și CSM Ceahlăul Piatra Neamț debutează în partea a doua a sezonului regulat

Politehnica Iași, FC Bacău și CSM Ceahlăul Piatra Neamț...
SPORT

FOTO. Sportivii CSM Bacău vor reprezenta România la cel mai puternic turneu de box din Europa

Doi sportivi legitimați la Clubul Sportiv Municipal Bacău (CSM)...
INFRACȚIONAL

Accident la Bicaz-Chei. Un șofer băut a intrat într-un semafor – la plecare a luat o parte din dispozitivul de dirijare a traficului

Un eveniment rutier mai puțin obișnuit a avut loc...
Infracțional Botoșani

Botoșani. Un bărbat a fost găsit decedat în localitatea Mitoc – polițiștii fac cercetări pentru omor

Un bărbat de 41 de ani, din localitatea Mitoc,...
Infracțional Neamț

Percheziții DIICOT la Piatra Neamț și Sibiu

Mai multe descinderi imobiliare au fost efectuate în locații...
POLITICA

Moldova conduce topul național la decontări prin Anghel Saligny (1 iulie–31 decembrie 2025). Clasament : Neamț, Iași, Suceava, Vaslui, Botoșani

Moldova conduce topul național la decontări prin Anghel Saligny (1 iulie–31 decembrie 2025). Clasament : Neamț, Iași, Suceava, Vaslui, Botoșani
ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE   Administratia Judeţeană a  Finanţelor Publice...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale