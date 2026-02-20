Misiune de salvare în Dumbrava Roșie: pompierii au scos o bovină căzută într-o fosă

Pompierii au intervenit joi, 19 februarie 2026, în jurul orei 13:30, în comuna Dumbrava Roșie, după un apel la 112, pentru salvarea unei bovine căzute într-o fosă dintr-o gospodărie.

La fața locului au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț și SVSU Dumbrava Roșie. Ajunși la locul indicat, salvatorii au constatat că animalul se afla într-o fosă cu o adâncime de aproximativ doi metri.

Cu ajutorul unui utilaj pus la dispoziție de SVSU și folosind echipamentele specifice din dotarea autospecialei, pompierii au acționat pentru scoaterea bovinei din mediul ostil. Ulterior, animalul a fost preluat de proprietar.