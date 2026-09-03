Miros de gaz în curtea SJU Piatra Neamț – alimentarea a fost sistată după descoperirea unei conducte defecte

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„Conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț informează pacienții, aparținătorii și populația că, din motive de siguranță, alimentarea cu gaze naturale la nivelul unității sanitare a fost întreruptă temporar, în urma identificării unor scăpări de gaze.

Situația a fost semnalată în urma sesizărilor primite în ultimele zile din partea unor secții cu privire la prezența unui miros de gaz, în special în zona Pavilionului de Interne. Ca urmare a acestor sesizări, au fost solicitate verificări de specialitate.

În urma constatării existenței unor pierderi de gaze, conducerea spitalului a solicitat intervenția instituțiilor abilitate, prin apel la numărul unic de urgență 112.

La Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț a intervenit un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț, pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor. La fața locului se află, de asemenea, membri ai Serviciului Privat pentru Situații de Urgență (SPSU) și reprezentanți ai Delgaz Grid.

Ca măsură preventivă și pentru eliminarea oricărui risc, reprezentanții Delgaz Grid au sistat alimentarea cu gaze naturale.

Potrivit informațiilor transmise de operatorul de distribuție, scăpările de gaze au fost identificate la instalația de utilizare subterană. Delgaz Grid nu este abilitat să efectueze lucrările de remediere asupra instalației de utilizare, motiv pentru care au fost contactați de urgență operatori economici abilitați, în vederea identificării exacte a sursei pierderii, remedierii defecțiunii și efectuării verificărilor necesare.

Reluarea alimentării cu gaze naturale se va face numai după remedierea problemelor constatate, efectuarea reviziei de către un operator economic autorizat ANRE și confirmarea îndeplinirii tuturor condițiilor de siguranță.

Până la finalizarea intervenției, rugăm pacienții, aparținătorii și personalul să respecte măsurile de siguranță dispuse și indicațiile personalului responsabil.

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț colaborează cu toate instituțiile și echipele specializate implicate pentru remedierea situației în cel mai scurt timp și, în primul rând, în condiții de deplină siguranță.

Reluarea distribuției gazelor naturale și orice alte informații relevante privind evoluția situației vor fi comunicate public după finalizarea intervențiilor și verificărilor de specialitate”, anunță conducerea SJU Piatra Neamț.

Știre inițială. Un incident mai puțin obișnuit a avut loc în după amiaza de 3 septembrie, când în zona pavilionului vechi al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț a fost sesizat miros de gaz. Au fost alertați militarii din cadrul ISU Neamț dar și o echipă de la furnizor, Delgaz Grid.

Verificările au stabilit că mirosul de gaz provenea de la o conductă de distribuție care prezenta defecțiuni, amplasată în exteriorul clădirii. Zona a fost verificată pentru a stabili dacă se impune evacuarea persoanelor din clădire. „În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că nu este necesară evacuarea pacienților și a cadrelor medicale. De asemenea, accesul pietonal și auto în zonă a fost restricționat, iar persoanele și câteva autoturisme au fost evacuate din perimetrul afectat. Echipajul Delgaz Grid a oprit alimentarea cu gaze, până la remedierea defecțiunilor”, anunță ISU Neamț.

Echipajul ISU Neamț a rămas la locul evenimentului pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor.

FOTO ISU Neamț