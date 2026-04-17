Minoră rănită într-un accident la Roman, după o traversare neregulamentară

O fetiță de doar 6 ani a fost rănită și transportată la spital după ce a fost lovită de o mașină, în municipiul Roman.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, accidentul a avut loc pe 16 aprilie, în jurul orei 15:45, pe strada Primăverii. Polițiștiii au fost alertați prin apel la 112, iar la fața locului au demarat verificări pentru a stabili cum s-a produs incidentul.

Din primele cercetări reiese că un tânăr de 20 de ani, din Roman, aflat la volanul unui autoturism, ar fi surprins și accidentat minora în timp ce aceasta traversa strada neregulamentar.

În urma impactului, copilul a fost rănit și a necesitat transportul la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, fiind deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.