Minoră rănită într-un accident la Roman, după o traversare neregulamentară

de Popa Denisa

O fetiță de doar 6 ani a fost rănită și transportată la spital după ce a fost lovită de o mașină, în municipiul Roman.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, accidentul a avut loc pe 16 aprilie, în jurul orei 15:45, pe strada Primăverii. Polițiștiii au fost alertați prin apel la 112, iar la fața locului au demarat verificări pentru a stabili cum s-a produs incidentul.

Din primele cercetări reiese că un tânăr de 20 de ani, din Roman, aflat la volanul unui autoturism, ar fi surprins și accidentat minora în timp ce aceasta traversa strada neregulamentar.

În urma impactului, copilul a fost rănit și a necesitat transportul la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, fiind deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
FOTO. Neamț. Un șofer a ajuns la spital după ce a lovit un stâlp de electricitate
Bandă poliție : „nu treceți” Tragedie într-o comună din Neamț. O femeie a murit electrocutată
Neamț. Bărbat din Alexandru cel Bun găsit fără viață, polițiștii cercetează împrejurările decesului

Bacău. Administratorul public al municipiului trimis în judecată cu repetiție de DNA

Procurorii anticorupție au finalizat urmărirea penală și au dispus...
Informare meteo de precipitații și vânt în toată țara

Vremea de primăvară este schimbătoare și meteorologii au emis...
Neamț. Bărbat din Alexandru cel Bun găsit fără viață, polițiștii cercetează împrejurările decesului

Un bărbat, în vârstă de 72 de ani, din...
FOTO. Neamț. Un șofer a ajuns la spital după ce a lovit un stâlp de electricitate

Un bărbat a fost rănit și transportat la spital...
Șofer prins în Gârcina încercând să mituiască polițiștii după ce a fost oprit în trafic

Un șofer sucevean este cercetat pentru dare de mită,...

