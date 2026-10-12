Minoră lovită de o mașină pe trecerea pentru pietoni

O adolescentă în vârstă de 15 ani a fost accidentată de un autoturism, luni dimineață, 12 octombrie, pe DN 15, în localitatea Roznov, în timp ce traversa regulamentar strada pe trecerea pentru pietoni.

Accidentul s-a produs în jurul orei 07:22. Potrivit IPJ Neamț, la volanul autoturismului se afla o femeie în vârstă de 73 de ani, din Roznov, care circula din direcția Piatra Neamț spre Bacău.

În urma impactului, minora a suferit mai multe traumatisme, acuzând dureri la nivelul coloanei cervicale, dureri de cap și durere toracică posterioară. Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Neamț, aceasta nu prezenta fracturi vizibile și a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț pentru îngrijiri medicale.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.