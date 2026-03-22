Minor rănit la Roznov după ce a fost lovit de o mașină. Șoferul a fugit de la locul accidentului

Un minor în vârstă de 16 ani a fost rănit după ce a fost acroșat de un autoturism, pe o stradă din Roznov, iar șoferul implicat și-a continuat drumul fără să oprească.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 21 martie, în jurul orei 08:00, când adolescentul din Piatra Șoimului se deplasa pe marginea părții carosabile, în localitatea Roznov. La un moment dat, acesta ar fi fost lovit de un vehicul, iar conducătorul auto a părăsit locul accidentului.

Tânărul a reușit să anunțe autoritățile câteva ore mai târziu, în jurul orei 11:00.

În urma cercetărilor, oamenii legii au identificat autoturismul implicat, acesta fiind oprit în trafic în localitatea Piatra Șoimului. La volan se afla un bărbat de 73 de ani, din aceeași localitate.

Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Minorul rănit a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar polițiștii continuă cercetările în acest caz, fiind deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.