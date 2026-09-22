Minor lovit pe trecerea de pietoni, într-unul dintre cele două accidente produse la Dumbrava Roșie

Două accidente rutiere produse luni, 21 septembrie, pe DN 15, în localitatea Dumbrava Roșie, s-au soldat cu rănirea a doi minori. În ambele cazuri, victimele au fost preluate de ambulanță și transportate la spital.

Primul eveniment s-a produs în jurul orei 15:35. Potrivit polițiștilor nemțeni, un bărbat de 49 de ani, din Piatra-Neamț, conducea un autoturism pe DN 15, din direcția Piatra-Neamț către Bacău, când ar fi surprins și accidentat o fată de 11 ani.

Minora era angajată în traversarea carosabilului pe trecerea pentru pietoni, marcată și semnalizată corespunzător, transmit reprezentanții IPJ Neamț. Copila a fost rănită și transportată la spital. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

La mai puțin de o oră, în jurul orei 16:32, polițiștii Serviciului Rutier Neamț au fost solicitați prin 112 pentru un alt accident, produs tot pe DN 15, în Dumbrava Roșie.

Din primele verificări, un bărbat de 57 de ani, din Piatra-Neamț, care circula spre Roznov, ar fi efectuat un viraj la stânga pentru a intra pe o strada laterală. În acel moment, autoturismul său a intrat în coliziune cu o mașină condusă de o femeie de 39 de ani, din aceeași localitate

În urma impactului, unul dintre autoturisme ar fi fost proiectat într-o a treia mașină, oprită la indicatorul „STOP”. Un minor de 12 ani, pasager în autoturismul condus de femeia de 39 de ani, a fost rănit și transportat la spital.

Toți cei trei conducători auto implicați în cel de-al doilea accident au fost testați pentru consumul de alcool, iar rezultatele au fost negative. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs cele două evenimente rutiere.