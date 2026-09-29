Minor de 17 ani reținut după ce ar fi furat 500 de lei din locuința unei femei de 84 de ani, în Urecheni

Un adolescent de 17 ani din Urecheni a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi pătruns prin efracție în locuința unei femei de 84 de ani și i-ar fi sustras 500 de lei.

Polițiștii Secției de Poliție Rurală Urecheni au fost sesizați pe 28 septembrie cu privire la furtul comis dintr-un imobil din localitate. Din cercetări a rezultat că, în seara zilei de 27 septembrie, în jurul orei 22:30, un bărbat ar fi intrat în locuință după ce ar fi forțat un geam.

În imobil se afla proprietara, în vârstă de 84 de ani. Potrivit polițiștilor, femeia i-ar fi indicat persoanei o cutie în care se aflau 500 de lei, iar acesta ar fi luat banii și ar fi plecat.

În urma verificărilor și activităților desfășurate de polițiști, persoana bănuită a fost identificată: un minor de 17 ani, din aceeași localitate. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar cercetările continuă într-un dosar penal pentru furt calificat.

Minorul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.