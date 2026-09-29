Bărbat urmărit internațional, prins de polițiștii din Neamț
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Minor de 17 ani reținut după ce ar fi furat 500 de lei din locuința unei femei de 84 de ani, în Urecheni

de Vlad Bălănescu

Un adolescent de 17 ani din Urecheni a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi pătruns prin efracție în locuința unei femei de 84 de ani și i-ar fi sustras 500 de lei.

Polițiștii Secției de Poliție Rurală Urecheni au fost sesizați pe 28 septembrie cu privire la furtul comis dintr-un imobil din localitate. Din cercetări a rezultat că, în seara zilei de 27 septembrie, în jurul orei 22:30, un bărbat ar fi intrat în locuință după ce ar fi forțat un geam.

În imobil se afla proprietara, în vârstă de 84 de ani. Potrivit polițiștilor, femeia i-ar fi indicat persoanei o cutie în care se aflau 500 de lei, iar acesta ar fi luat banii și ar fi plecat.

În urma verificărilor și activităților desfășurate de polițiști, persoana bănuită a fost identificată: un minor de 17 ani, din aceeași localitate. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar cercetările continuă într-un dosar penal pentru furt calificat.

Minorul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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